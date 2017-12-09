В Таттинском районе Якутии из-за крупного ДТП объявили трехдневный траур

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Таттинском районе Якутии, девять жителей которого погибли в ДТП, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Вечером 8 декабря 2017 года на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ, следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района с грузовым автомобилем КамАЗ, следовавшим навстречу. После столкновения машины загорелись. По уточненным данным, девять человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, и трое пострадали. Возбуждены два уголовных дела.

"В районе объявлен трехдневный траур. Все девять погибших были жителями Таттинского районе, двое из пострадавших в аварии тоже наши", — сказал представитель администрации.

Он отметил, что предварительный список погибших составлен, но опознание еще не проводилось.

"Есть предварительный список погибших, но он не подтвержден, потому что надо проводить официальное опознание. Оно состоится после экспертизы", — сказал собеседник.