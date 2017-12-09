В Якутии возбудили второе дело после ДТП с девятью жертвами

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Заречный межрайонный следственный отдел СУСК России по республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели девяти человек в аварии в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия), это второе уголовное дело по факту аварии, сообщает СУСК РФ по региону.
Погибли 9 пассажиров автомашины "УАЗ", в том числе двухлетняя девочка, трое других пострадавших, в числе которых и водитель грузовика, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что районный отдел полиции возбудил дело по статье "нарушение правил дорожного движения", которое передано в СК в связи с большим количеством жертв.
"Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" по факту гибели людей в дорожно-транспортном происшествии в Мегино-Кангаласском районе республики Саха (Якутия)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автомашины "УАЗ" являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров. В рамках расследования уголовного дела следователем СКР назначены необходимые экспертные исследования, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.