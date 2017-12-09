В Якутии передали дело о ДТП с гибелью девяти человек в СК

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Прокурор республики Саха (Якутия) принял решение о передаче уголовного дела по факту ДТП в Мегино-Кангаласском районе из МВД в Следственный комитет в связи с большим количеством жертв аварии, сообщает прокуратура республики.

Вечером 8 декабря на федеральной автодороге "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло лобовое столкновение микроавтобуса УАЗ, следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района, с "Камазом". По уточненным данным, девять человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, и трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

"Прокурором республики по факту дорожного-транспортного происшествия в Мегино-Кангаласском районе принято решение о передаче уголовного дела, возбужденного следственным отделом МВД по Мегиному-Канагаласскому району по части 5 статьи 264 УК РФ, в следственное управление СК России по республике Саха (Якутия). Количество жертв ДТП увеличилось до девяти человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению прокурора республики органами прокуратуры проводится проверка соблюдения действующего законодательства в части привлечения к труду водителей транспортных средств и исполнения требований законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой республики.