В Якутии передали дело о ДТП с гибелью девяти человек в СК

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Прокурор республики Саха (Якутия) принял решение о передаче уголовного дела по факту ДТП в Мегино-Кангаласском районе из МВД в Следственный комитет в связи с большим количеством жертв аварии, сообщает прокуратура республики.
"Прокурором республики по факту дорожного-транспортного происшествия в Мегино-Кангаласском районе принято решение о передаче уголовного дела, возбужденного следственным отделом МВД по Мегиному-Канагаласскому району по части 5 статьи 264 УК РФ, в следственное управление СК России по республике Саха (Якутия). Количество жертв ДТП увеличилось до девяти человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению прокурора республики органами прокуратуры проводится проверка соблюдения действующего законодательства в части привлечения к труду водителей транспортных средств и исполнения требований законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой республики.