В Якутии в районе места ДТП с гибелью девяти человек ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Режим ЧС введен в Мегино-Кангаласском районе Якутии, где при столкновении микроавтобуса и КамАЗа погибли девять человек и трое пострадали, сообщает в субботу КГУ "Служба спасения Республики Саха (Якутия)".

Вечером 8 декабря 2017 года на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ, следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района с грузовым автомобилем КамАЗ, следовавшего навстречу.

По уточненным данным, девять человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, и трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

"В целях обеспечения управления и координации действий сил функциональных и территориальных подсистем РСЧС при ликвидации последствий ЧС в Мегино-Кангаласском районе введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГКУ "Служба спасения республики Саха (Якутия)" со всем необходимым оборудованием в любой момент готовы выехать для оказания помощи.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативная группа ГУМЧС России по республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России, сотрудники РОВД и ГИБДД Мегино-Кангаласского района и следственно-оперативная группа Министра МВД Республике Саха (Якутия). Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам организована работа психолога и телефона "горячей линии".