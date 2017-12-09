В Якутии возросло до девяти число погибших в ДТП

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Число погибших в ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону.

Вечером 8 декабря на федеральной автодороге "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ с грузовым автомобилем КамАЗ. После столкновения машины загорелись. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось о пятерых погибших и троих пострадавших.

"По последним данным, в аварии погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок. Трое пострадавших", — сообщил представитель ГУМЧС.

Собеседник пояснил, что тела еще четверых обнаружили после разбора конструкций сгоревшего УАЗа.

"Принимаются меры для установления личностей погибших и их родственников", — сказал собеседник.

По данным МЧС, установлено, что микроавтобус совершил выезд на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с КамАЗом.