В Якутии возросло до девяти число погибших в ДТП

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Число погибших в ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону.
"По последним данным, в аварии погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок. Трое пострадавших", — сообщил представитель ГУМЧС.
Собеседник пояснил, что тела еще четверых обнаружили после разбора конструкций сгоревшего УАЗа.
"Принимаются меры для установления личностей погибших и их родственников", — сказал собеседник.
По данным МЧС, установлено, что микроавтобус совершил выезд на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с КамАЗом.