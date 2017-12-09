В МЧС назвали возможного виновника ДТП с пятью погибшими в Якутии

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. ДТП в Якутии, в котором погибли пять человек, по предварительным данным, произошло из-за выезда микроавтобуса на встречную полосу, сообщает ГУМЧС России по республике Саха (Якутия) в субботу.

Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря на федеральной автодороге "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ с грузовым автомобилем КамАЗ. После столкновения машины загорелись. Погибли пять человек, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает МЧС, на месте происшествия работает оперативная группа ГУМЧС России по республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России, сотрудники РОВД и ГИБДД Мегино-Кангаласского района и следственно-оперативная группа регионального министра МВД.

"Оперативной группой было установлено, что автомобиль УАЗ-микроавтобус совершил выезд на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем КамАЗ с последующим возгоранием автомашины УАЗ", — говорится в сообщении.

Ранее УМВД по республике сообщало, что трое выживших в аварии находятся в Мегино-Кангаласской центральной районной больнице, двое из них – в реанимации.