В Якутии двое пострадавших в результате ДТП находятся в реанимации

ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Двое из пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Якутии, находятся в реанимации, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы УМВД России по республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря на федеральной автодороге "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ с грузовым автомобилем КамАЗ. После столкновения машины загорелись. Погибли пять человек, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

"Трое пострадавших были доставлены Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу. Двое из них сейчас в реанимации, это водитель КамАЗ и пассажирка микроавтобуса. Еще один пострадавший в шоковом состоянии. Все получают необходимую помощь", — сказал представитель пресс-службы.

В ГУМЧС России по региону сообщили, что психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и родственникам жертв ДТП. "Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам организована работа психолога и телефона "горячей линии". Развернуты пункты психологической помощи в Мегино-Кангаласской центральной районной больнице и в администрации села Майя Мегино-Кангаласского района. В готовности в аэропорту города Якутска находится воздушное судно Ми-8", — говорится в сообщении ведомства.