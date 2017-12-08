Сечин не стал отвечать на вопросы, касающиеся суда над Улюкаевым

ПОРТ САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал отвечать журналистам на вопросы, касающиеся судебного процесса над бывшим министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым.

Сечин находится в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, где в пятницу в присутствии президента РФ Владимира Путина была погружена на танкер "Кристоф де Маржери" первая партия сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ".

Журналисты поинтересовались у Сечина, следит ли он за ходом суда, ознакомился ли он с последним словом Улюкаева. Сечин на вопросы отвечать не стал.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.

В четверг он выступил в суде с последним словом, в котором патетически покаялся в собственном лицемерии, пренебрежении интересами простых людей и назвал уголовное дело "чудовищной провокацией", организованной "специалистом по плохим делишкам" Игорем Сечиным.

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему министру экономического развития РФ 15 декабря.