Сечин не стал отвечать на вопросы, касающиеся суда над Улюкаевым

ПОРТ САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал отвечать журналистам на вопросы, касающиеся судебного процесса над бывшим министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым.
Сечин находится в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, где в пятницу в присутствии президента РФ Владимира Путина была погружена на танкер "Кристоф де Маржери" первая партия сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ".
Журналисты поинтересовались у Сечина, следит ли он за ходом суда, ознакомился ли он с последним словом Улюкаева. Сечин на вопросы отвечать не стал.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.
Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему министру экономического развития РФ 15 декабря.