В СК назвали причину отравления 15 человек в школе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Причиной отравления учеников и педагогов в школе города Ревда Свердловской области стал распыленный перцовый баллончик, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительной информации, произошедшее стало возможным из-за распыления кем-то из находившихся в школе перцового баллончика. По факту случившегося следственным отделом по городу Ревда СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СУСК.
Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 13 учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, а также два педагога. Всем им была оказана необходимая медпомощь. Жизни и здоровью пострадавших, по имеющимся сведениям, ничего не угрожает, уточняет следствие.
Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента, а также виновника случившегося, добавляет следственное управление.