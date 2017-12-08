В СК назвали причину отравления 15 человек в школе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Причиной отравления учеников и педагогов в школе города Ревда Свердловской области стал распыленный перцовый баллончик, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью 13 детей и двух сотрудников школы №29 города Ревда. Установлено, что в пятницу во время общешкольной линейки у учеников 5-9 классов отмечались потеря сознания, головокружение и тошнота. Сообщалось, что, по предварительной информации, причиной обращения за медицинской помощью стало отравление неизвестным распыленным веществом. Семь детей были госпитализированы, остальные учащиеся школы направлены на амбулаторное лечение.

"По предварительной информации, произошедшее стало возможным из-за распыления кем-то из находившихся в школе перцового баллончика. По факту случившегося следственным отделом по городу Ревда СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СУСК.

Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 13 учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, а также два педагога. Всем им была оказана необходимая медпомощь. Жизни и здоровью пострадавших, по имеющимся сведениям, ничего не угрожает, уточняет следствие.

Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента, а также виновника случившегося, добавляет следственное управление.