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Происшествия

Уральская леди Макбет: история матери, отравившей своих детей

15:1508.12.2017
(обновлено: 15:51 08.12.2017)
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручникахЖенщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Ужин с крысиным ядом для собственных сыновей — в пятницу суд в Екатеринбурге вынес приговор 38-летней жительнице поселка Малышево, обвиняемой в убийстве двоих детей и покушении на убийство третьего. Женщина получила 18,5 лет колонии общего режима. О том, что могло толкнуть многодетную мать на страшный поступок и почему ее родственники и знакомые до сих пор не верят выводам следствия, — в материале РИА Новости.

Целебный яд

В декабре 2015-го Елену Кордюкову госпитализировали вместе с восьмилетним сыном Ильей — ребенок страдал редким заболеванием и регулярно наблюдался у медиков. Лечение шло по плану, но в какой-то момент врач обратил внимание на резкое ухудшение состояния маленького пациента. Мальчик рассказал, что мама каждый день кормит его какими-то таблетками, и показал доктору коробку с "Варфарином" — антикоагулянтом, разжижающим кровь. В малых дозах этот препарат, как правило, используется для лечения тромбозов, но у него есть и другое применение: зачастую "Варфарином" травят крыс. Взяв у Ильи анализ крови, врачи поразились: содержание опасного вещества превышало допустимую норму в тридцать раз. К счастью, мальчик не успел получить смертельную дозу.

© Fotolia / Schlierner
© Fotolia / Schlierner

Первые показания следователи получили от Кордюковой вечером того же дня. На допросе она сообщила, что давала сыну лекарство для предотвращения образования тромбов. Правда, без медицинской рекомендации. Силовики женщине не поверили и на время следствия отправили ее за решетку, обвинив в покушении на убийство. Через несколько месяцев муж Андрей и родственники обвиняемой испытали настоящий шок. В уголовном деле появился новый эпизод — убийство малолетних детей. Только ввиду неоспоримости улик Елена во всем созналась.

Цепочка смертей

Врачи бригады скорой помощи в здании больницы. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Причиной отравления детей в детсаду в Барнауле мог стать крысиный яд
Несчастья преследовали семью Кордюковых на протяжении пятнадцати лет. В начале 2000-х у молодой пары умер первенец: маленькая Саша не дожила и до четырех лет. В 2006-м скончался второй ребенок — годовалый Максим. Причиной смерти в обоих случаях врачи посчитали проблемы со здоровьем. Детям с рождения поставили диагноз — "болезнь Гассера". Недуг считается смертельно опасным из-за постепенного отказа внутренних органов вследствие тромбоза. "У Елены уже давно обнаружили редкое генетическое заболевание, — рассказала РИА Новости знакомая семьи Ирина. — Врачи советовали ей постоянно предохраняться и вообще не рекомендовали заводить детей".

© Fotolia / banannaПустая детская кроватка с игрушками в больнице
© Fotolia / bananna
Пустая детская кроватка с игрушками в больнице

Но Кордюкова до последнего надеялась родить здорового ребенка. В 2007-м на свет появился Илья, а спустя пять лет — Миша. По словам местных жителей, отказываться от деторождения женщине запрещала вера. "Она постоянно ходила на службу в Евангелистскую церковь пятидесятников, и все прихожане ее поддерживали, — продолжает девушка. — Лена была очень набожной и никогда не делала аборты, считая это тяжким грехом. Поэтому, когда мне сказали, что она убила своих детей, я не поверила. Да и не только я — никто не поверил".

Женщина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / Piotr Marcinski
На Урале арестована женщина, дававшая крысиный яд своему ребенку
С рождением двоих сыновей черная полоса в семье Кордюковых, казалось бы, прекратилась. И хотя у них также диагностировали болезнь, Елена, по словам друзей, делала все, чтобы "поставить их на ноги". В 2014-м Илья пошел в первый класс. "Он хорошо учился, занимался в бассейне и играл на гитаре в музыкальной школе, — отмечает директор школы № 19 поселка Малышево Екатерина Черноскутова. — Его родители, особенно мама, очень внимательно следили за успеваемостью мальчика".

В конце года беда вновь постучалась в дом Кордюковых: от сердечного приступа умерла мама женщины, а весной 2015-го скончался двухлетний Михаил. Еще через шесть месяцев Елена оказалась за решеткой.

Устала бороться

Новость об аресте Кордюковой всколыхнула тихую жизнь небольшого поселка, в который сразу же нагрянули журналисты различных изданий. СМИ назвали Елену "уральской отравительницей", но большинство местных жителей восприняло эту информацию в штыки, ведь семью знали только с хорошей стороны. Андрей занимался ювелирным бизнесом, а жена воспитывала детей и вела домашнее хозяйство. "Елена очень добрая женщина, я ни разу не слышал, чтобы она когда-то кричала на своих детей, — вспоминает их сосед Василий Макеев. — Ко всем ребятишкам она относилась очень трепетно, лучшей семьи я никогда не видел".

Но чем благополучнее выглядела семья в глазах знакомых — тем больнее Елене было осознавать всю безысходность положения. Родить здорового ребенка никак не получалось, а постоянные скитания по больницам в конце концов сильно измотали женщину.

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу

Способ убийства был выбран изощренный и расчетливый: добавлять детям в еду медицинский препарат, используемый для травли крыс. У врачей после смерти троих детей не возникло никаких подозрений. Вопросы появились у следователей — и то лишь после случая с Ильей. Силовики эксгумировали тела умерших и отправили их на экспертизу. По ее результатам стало ясно, что Максима и Мишу отравили. Провести исследование тела Саши не смогли из-за сильно разложившегося скелета. Эксгумировали и тело матери Кордюковой, подозревая дочь в ее убийстве, но эта версия все же не подтвердилась.

Капельница
© РИА Новости / Алексей Куденко
Женщина, дававшая сыну крысиный яд, призналась, что хотела его убить

До сих пор непонятно, что именно руководило Еленой, когда она решилась пойти на убийство. Одни считают, что женщина хотела избавить детей от страданий, другие объясняют это усталостью от постоянной борьбы с неизлечимыми болезнями. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кордюкову полностью вменяемой. Муж осужденной до сих пор не верит в виновность супруги. В ходе судебного заседания адвокат Елены уверяла судью, что женщина невиновна: все лекарства погибшим детям она давала только по рекомендации врачей, а Илья принимал "Варфарин" только для самолечения. Однако следствие собрало достаточно улик. Прокурор затребовал для Кордюковой максимальное наказание — 20 лет колонии. Суд приговорил Елену к 18 с половиной годам колонии общего режима.

© Depositphotos / dianadudaУголовное дело
© Depositphotos / dianaduda
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