Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Раменском

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пятеро пострадавших после пожара в магазине в подмосковном Раменском находятся в состоянии средней тяжести, ещё три человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее следователи Подмосковья возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, после пожара в магазине.

"Всего восемь пострадавших, из них трое погибших, пять человек средней тяжести", — говорится в сообщении.

Возгорание произошло утром в пятницу в торговом центре "Аист" Раменского района. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти.