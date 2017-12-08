В России пять генералов осуждены за коррупцию за два года

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пять российских генералов осуждены за коррупцию в 2016-2017 годах, сообщил в интервью РИА Новости главный военный прокурор Валерий Петров.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.3% Большими реальными сроками

30.7% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.5% Разве что высшая мера поможет

24.2% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Всего за коррупционные преступления в 2016-2017 годах осуждено пять высокопоставленных офицеров, которые понесли заслуженное уголовное наказание", — сказал Петров.

Петров привел в пример дело экс-главы департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны РФ генерал-лейтенанта Сергея Жирова, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями.

Как установил суд, афера произошла в 2011 году при исполнении госконтракта по очистке загрязненного нефтью грунта на территориях Минобороны. Газета "Коммерсант" писала, что бизнесмен Юрий Бендорш по подписанным Жировым актам получил свыше 57 миллионов рублей за фиктивно исполненный госконтракт: он вывез загрязненный нефтью грунт за пределы части и складировал на сельскохозяйственных землях.

Чем закончился процесс, однако, не сообщается.

Еще один приговор высокопоставленному коррупционеру был вынесен в минувшем ноябре. Суд в Астраханской области признал бывшего руководителя Федеральной службы охраны по Северо-Кавказскому федеральному округу генерала Геннадия Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей.

По данным следствия, он получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на ремонт и строительство.