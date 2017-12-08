В Рязанской области убийцу экс-супруги и трех детей признали невменяемым

ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. Экспертиза показала, что житель Рязанской области, убивший бывшую супругу и трех детей, невменяем и нуждается в принудительном лечении, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

В ночь на 3 апреля 2017 года в одной из квартир в поселке Искра были обнаружены тела проживавших там женщины 1983 года рождения и трех ее сыновей — 2003, 2005 и 2013 годов рождения — со множественными колото-резаными ранами. Следствие возбудило дело по статье "убийство более двух лиц, в том числе малолетних, с особой жестокостью". На месте происшествия задержан бывший супруг погибшей, 1986 года рождения.

По данным следствия, после расторжения брака экс-супруги продолжили жить вместе с тремя малолетними детьми, один из которых был общим. Мужчина злоупотреблял спиртным и ревновал бывшую жену, из-за чего, как выяснило следствие, в доме возникали ссоры.

"После очередной ссоры вечером 2 апреля 2017 года мужчина ножом нанес бывшей супруге множественные удары. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Затем он поочередно стал наносить удары ножом детям. У двоих из них он извлек части внутренних органов", — информирует следствие. Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, часть органов мужчина извлек в том числе и из тела родного ребенка.

Региональное управление СК РФ отмечает, что обстоятельства совершенного преступления и личность фигуранта дела стали поводом для проведения ему психолого-психиатрической экспертизы.

"Результаты экспертизы показали, что мужчина страдает психическим расстройством и запрещенное уголовным законом деяние совершил в состоянии невменяемости", — констатирует следствие. По его данным, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера.