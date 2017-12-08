Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в новой Москве

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки в новой Москве, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует одного из раненых в столичную больницу, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел по вызову в деревню Шаганино и Щаповское на ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадали шесть человек. Экипаж эвакуировал одного пострадавшего в столичную больницу", — говорится в сообщении.

Причины ДТП устанавливаются, отметили в пресс-службе департамента.