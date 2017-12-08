В Москве в нежилом помещении нашли более двух килограммов героиновой смеси

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве сотрудники антинаркотического главка МВД нашли в нежилом помещении на проспекте Мира более 2 килограммов героиновой смеси, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В 19.30 6 декабря был задержан неработающий москвич 1990 года рождения, у которого при себе нашли свёрток, в котором находился порошок массой около 108 граммов. Исследование показало, что порошок содержал в себе героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин", — сказал собеседник агентства.

В рамках оперативных мероприятий, полицейские в тот же день посетили нежилое помещение на проспекте Мира — недалеко от места, где задержали мужчину. Там борцы с наркотиками нашли смесь такого же состава массой более 2 килограммов.

"Общая масса изъятого наркотического средства – 2519,55 граммов", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, сообщили в главке.