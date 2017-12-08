Мужчина, пострадавший при взрыве газа под Оренбургом, скончался в больнице

УФА, 8 дек — РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона в жилом доме в Новотроицке Оренбургской области, скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Бытовой газовый баллон взорвался 2 декабря в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области. В результате пострадал один мужчина, он был госпитализирован с ожогами 80% тела. Его состояние оценивалось как тяжелое.

"Мужчина, получивший ожоги при взрыве газа, скончался в больнице, не приходя в сознание, медики не смогли его вывести в то состояние, чтобы он мог говорить. Следователи не смогли провести ним следственные действия и не смогли опросить его", — сообщила Линькова агентству.

Она отметила, что следователи в рамках расследования причины взрыва допрашивают в качестве свидетелей отца погибшего мужчины и его соседей. Экспертиза еще не установила причину происшествия.