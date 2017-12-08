Под Братском продолжаются поиски вертолета, совершившего аварийную посадку

ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Поиск частного вертолета Еврокоптер 350, совершившего аварийную посадку в Братском районе возобновлен, он ведется и на земле, и в воздухе, сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС Братского района.
"Поиски частного вертолета Еврокоптер 350 были возобновлены в утром в пятницу. Они ведутся по воздуху и по земле, но пока вертолет не найден", — сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС Братского района.
По информации, полученной от представителя администрации города Братска, борт взлетел с территории завода отопительного оборудования в то время, когда в Братском районе шел снег и была метель. По предварительным данным, в вертолете находятся пилот и братский бизнесмен Егор Баньщиков, который в последнее время постоянно проживает в центральной части России. Цель их полета в заморский поселок Чистый неизвестна.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет Еврокоптер 350 с бортовым номером RA-07277 зарегистрирован в европейской части РФ.