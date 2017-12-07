СК проверяет информацию о ребенке-инвалиде, выпавшем из автобуса в Москве

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что ребенок-инвалид выпал из автобуса и получил травму в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Как отметила Иванова, на одном интернет-сайте сообщается, что сегодня днем в Москве 14-летний мальчик-инвалид выпал из открытой двери автобуса. В статье отмечается, что инцидент произошел вблизи Литовского бульвара.

"Организовано проведение доследственной проверки информации о травмировании ребенка, размещенной в средствах массовой информации", — сказала она.