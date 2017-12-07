Экс-глава криминалистического центра МВД не признал вину в хищениях

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Начальник экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенант Петр Гришин не признал вину в мошенничестве на 90 миллионов рублей при закупке оборудования, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решает вопрос о его аресте.
"Гришин обвиняется в трех преступлениях против государственной власти. Вину в инкриминируемых преступлениях не признал", — сказал следователь.
По его словам, Гришин с учетом "высокой конспирации преступной группы" может скрыться от следствия или помешать расследованию.