Экс-глава криминалистического центра МВД не признал вину в хищениях

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Начальник экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенант Петр Гришин не признал вину в мошенничестве на 90 миллионов рублей при закупке оборудования, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решает вопрос о его аресте.

"Гришин обвиняется в трех преступлениях против государственной власти. Вину в инкриминируемых преступлениях не признал", — сказал следователь.

По его словам, Гришин с учетом "высокой конспирации преступной группы" может скрыться от следствия или помешать расследованию.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в хищениях при закупке в МВД криминалистического оборудования. Против них возбуждено дело по трем эпизодам хищения при закупке в МВД России криминалистического оборудования. Сообщалось, что к уголовной ответственности привлекаются Гришин и Мазур, которые, по версии следствия, обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.