МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Обвиняемых в коррупционных преступлениях нужно обязать доказывать законность происхождения своих средств, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

"Нужно предусмотреть возможность введения нормы, обязывающей лицо, совершившее преступление, доказывать законность происхождения, владения и пользования имуществом и денежными средствами. В том числе и не связанными непосредственно с преступлением, по факту которого возбуждено уголовное дело", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

При отсутствии доказательств, подтверждающих легальное получение такого имущества, оно должно подлежать конфискации, считает он.

Так, по словам Бастрыкина, можно повысить эффективность работы по минимизации и ликвидации последствий преступлений коррупционной направленности, в результате которых причинен ущерб государству, субъектам РФ, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.

Кроме того, глава СК считает целесообразным создать единые федеральные и региональные информационные базы данных о недвижимом имуществе, счетах и вкладах, открытых в различных кредитных организациях, чтобы правоохранители своевременно могли устанавливать имущественное положение подозреваемых (обвиняемых) и последующего возмещения причиненного коррупционными преступлениями ущерба.