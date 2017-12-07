В семье Захарченко 600 тысяч евро считали "мелочью", рассказал Бастрыкин

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В тетради с бухгалтерией полковника МВД Дмитрия Захарченко рядом с суммой 600 тысяч евро написано "мелочь", сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мать Захарченко вела учет наличных денег сына в специальной тетради, которая стала вещественным доказательством по делу. Идентичность почерка женщины подтвердила экспертиза. Как отмечал в суде прокурор, числа в тетради подсчитаны в столбик.

"Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого. Например, рядом с суммой 600 тысяч евро написано: "мелочь". Я не берусь давать нравственную оценку этим людям, но, думаю, цифры и их описание говорят сами за себя", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По его словам, полковник никогда не требовал незаконное вознаграждение, но создавал предпринимателям такие невыносимые условия, что они сами вынуждены были давать взятки. На сегодня следователи изучают четыре взятки, полученные полицейским за покровительство.

Бастрыкин отметил, что до задержания Захарченко вел себя "как человек, которому есть что скрывать", и старался не афишировать достаток: пользовался относительно недорогим автомобилем, а имущество оформлял на других.

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре прошлого года по обвинению во взяточничестве. Общественный резонанс дело получило после того, как в квартире его сестры обнаружили почти девять миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Его сестра говорила, что не жила в этой квартире, и не знает, откуда там появился "клад".

В суде несколько свидетелей рассказали, что брали взаймы у матери полковника десятки и сотни тысяч долларов, а при возвращении денег добавляли "в виде благодарности" суммы, в несколько раз превышающие заем. Сейчас мать и сестра Захарченко переехали за границу.