Симоньян прокомментировала последнее слово Улюкаева

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала последнее слово бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

"Мощное последнее слово у Улюкаева. Я продолжаю придерживаться своего непопулярного, вызывающе хиппанского и бесящего всех моих знакомых мнения — люди не должны сидеть в тюрьме за преступления, не связанные с насилием. Особенно в нашей тюрьме. Есть много других, более эффективных наказаний", — написала она в своем Telegram-канале.

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам экс-министр вину не признает.

В четверг он выступил в суде с последним словом, в котором покаялся в собственном лицемерии, пренебрежении интересами простых людей и назвал уголовное дело "чудовищной провокацией", организованной "специалистом по плохим делишкам" Игорем Сечиным.

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему министру 15 декабря.