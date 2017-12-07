Житель Братска перепутал дома и вместо любовника жены убил незнакомца

ИРКУТСК, 7 дек – РИА Новости. Житель Братска получил 12 лет тюрьмы за убийство незнакомого мужчины, которого он перепутал с любовником своей жены.

Как сообщает пресс-служба Падунского районного суда, 25-летний ранее судимый житель Братска, выйдя из мест заключения, решил убить своего приятеля, с которым конфликтовал. По данным местных СМИ, речь идет о любовнике его жены. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял нож и пошел в дом своей супруги, с которой жил раздельно, но перепутал номера домов — его жена жила в доме №17г, а он зашел в дом №17.

"Дверь ему открыл мужчина, которому он резко нанес один удар ножом в область груди. Попал в сердце… Ранее он потерпевшего не знал и никогда не видел. Он, увидев, что нанес ножевое ранение не тому человеку, ушел и пошел искать нужного ему обидчика", — говорится в сообщении суда.

Потерпевшая позже рассказала в суде, что убитый — ее гражданский муж, с убийцей она не знакома. Обвиняемый в свою очередь заявил, что если бы он не был пьян, он бы не совершил преступление.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, ему назначено наказание — 12 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима", — сообщает пресс-служба.