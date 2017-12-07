"Я виноват перед вами": Улюкаев выступил с последним словом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Выступление Алексея Улюкаева с последним словом обернулось настоящим драматическим представлением: бывший министр патетически покаялся в собственном лицемерии, пренебрежении интересами простых людей и назвал уголовное дело "чудовищной провокацией", организованной "специалистом по плохим делишкам" Игорем Сечиным.
Учтет ли суд его доводы, станет ясно на следующей неделе – в пятницу, 15 декабря, судья Лариса Семенова огласит приговор по этому делу, возможно, самому громкому за последние годы процессу.
Запах серы
Выступление Улюкаев начал с оценки, пожалуй, самого обсуждаемого эпизода судебного процесса – неявки в суд ключевого свидетеля обвинения, главы "Роснефти" Игоря Сечина, который и передал экс-министру ту самую сумку с 2 миллионами долларов.
По мнению Улюкаева, происхождение тех самых 2 миллионов долларов также должно вызвать у суда вопросы: "Феоктистов (бывший глава службы безопасности "Роснефти") сказал, что деньги ему одолжил знакомый инвестор. А не свидетельствует ли это о наличии у "Роснефти" черной кассы?".
Дурно пахнущие делишки
Все произошедшее Улюкаев назвал провокацией, "черным делом, шитым белыми нитками", а персонально Сечина, с которым он еще недавно вполне дружески общался — "специалистом по выращиванию определённого рода плохо пахнущих делишек".
"Я категорически отвергаю обвинение. Против меня была совершена чудовищная, жестокая провокация", — заявил подсудимый.
Особенно присутствующие в зале журналисты оценили очередной реверанс Улюкаева в сторону читающей публики – такое редко услышишь от высокопоставленного чиновника: экс-министр, по собственным словам, жадно читающий с самого начала процесса, цитировал Сократа, Ильфа и Петрова и эпиграф романа "По ком звонит колокол".
Подробнее о деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>
Сократ от экономики
Родство судеб Улюкаев обнаружил с древнегреческим философом Сократом, который показал решимость перед лицом смерти и самостоятельно принял яд по приговору суда, хотя и отверг обвинения в богохульстве и развращении молодежи.
"Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но 10 лет для человека в моем возрасте — это серьезно (Улюкаеву 61 год)", — сказал он.
"Простите меня, люди"
"Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда все хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей", — пообещал Улюкаев.
По его признанию, он "часто шел на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать". "Когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня, люди, я виноват перед вами", — покаялся бывший чиновник.