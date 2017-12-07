"Я виноват перед вами": Улюкаев выступил с последним словом

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Выступление Алексея Улюкаева с последним словом обернулось настоящим драматическим представлением: бывший министр патетически покаялся в собственном лицемерии, пренебрежении интересами простых людей и назвал уголовное дело "чудовищной провокацией", организованной "специалистом по плохим делишкам" Игорем Сечиным.

Свою судьбу экс-министр сравнил с судьбой Сократа, который был приговорен к смерти за богохульство и развращение юношества и самостоятельно выпил яд, хотя и не был согласен с приговором. "Надо умереть, чтобы жить", — процитировал Улюкаев.

Учтет ли суд его доводы, станет ясно на следующей неделе – в пятницу, 15 декабря, судья Лариса Семенова огласит приговор по этому делу, возможно, самому громкому за последние годы процессу.

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Запах серы

Выступление Улюкаев начал с оценки, пожалуй, самого обсуждаемого эпизода судебного процесса – неявки в суд ключевого свидетеля обвинения, главы "Роснефти" Игоря Сечина, который и передал экс-министру ту самую сумку с 2 миллионами долларов.

"Потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом вообще растворяется. Только запах серы в воздухе остался… Так же растворился в воздухе эффект для бюджета от приобретения им акций "Башнефти" (взятка якобы была дана именно за одобрение этой сделки)", — отметил иронически подсудимый.

По мнению Улюкаева, происхождение тех самых 2 миллионов долларов также должно вызвать у суда вопросы: "Феоктистов (бывший глава службы безопасности "Роснефти") сказал, что деньги ему одолжил знакомый инвестор. А не свидетельствует ли это о наличии у "Роснефти" черной кассы?".

Дурно пахнущие делишки

Все произошедшее Улюкаев назвал провокацией, "черным делом, шитым белыми нитками", а персонально Сечина, с которым он еще недавно вполне дружески общался — "специалистом по выращиванию определённого рода плохо пахнущих делишек".

"Я категорически отвергаю обвинение. Против меня была совершена чудовищная, жестокая провокация", — заявил подсудимый.

Он поблагодарил за поддержку семью и тех знакомых, которые не отвернулись от него из-за уголовного преследования – "их немного, но это благородные люди". Также он поблагодарил и простых людей, которые подходили к нему прямо на улице во время прогулок и говорили о своей поддержке.

Особенно присутствующие в зале журналисты оценили очередной реверанс Улюкаева в сторону читающей публики – такое редко услышишь от высокопоставленного чиновника: экс-министр, по собственным словам, жадно читающий с самого начала процесса, цитировал Сократа, Ильфа и Петрова и эпиграф романа "По ком звонит колокол".

Подробнее о деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

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Сократ от экономики

Родство судеб Улюкаев обнаружил с древнегреческим философом Сократом, который показал решимость перед лицом смерти и самостоятельно принял яд по приговору суда, хотя и отверг обвинения в богохульстве и развращении молодежи.

"Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но 10 лет для человека в моем возрасте — это серьезно (Улюкаеву 61 год)", — сказал он.

"Простите меня, люди"

Завершил последнее слово подсудимый неожиданно – в самообличительном пафосе он попросил прощения перед простыми людьми за то, что "прискорбно мало сделал" для них и для России.

"Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда все хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей", — пообещал Улюкаев.

По его признанию, он "часто шел на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать". "Когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня, люди, я виноват перед вами", — покаялся бывший чиновник.