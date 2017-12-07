"Простите меня, люди": Улюкаев выступил с последним словом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сегодня Алексей Улюкаев выступил с последним словом в Замоскворецком суде Москвы. Самые яркие цитаты из речи экс-министра — в материале РИА Новости.
О лицемерии
- "Я часто шел на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать. Когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня люди, я виноват перед вами".
О Сечине
- "Потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом вообще растворяется в воздухе. Только запах серы остался".
О Сократе
- "Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но десять лет для человека в моем возрасте — это серьезно".
Об обвинении
- "Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда все хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей".