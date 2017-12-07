В Иркутске опровергли данные о местоположении пропавшего вертолета

ИРКУТСК, 7 ноя – РИА Новости. Спасатели продолжают поиск пропавшего в Иркутской области вертолета, по данным экстренных служб, он в сложных погодных условиях совершил жесткую посадку, но местонахождение его пока неизвестно, сообщил РИА Новости представитель отдела по ГО и ЧС Братского района.

Ранее сообщалось о том, что в Братском районе вертолет не вышел на связь, на борту находились два человека. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что машина обнаружена на земле с воздуха поисковой группой.

"О местонахождении вертолета пока ничего неизвестно. Был момент, когда посчитали, что его нашли. Вертолет частный, рассчитан на двух членов экипажа и шесть пассажиров. Летели двое. Позвонил один из находящихся на борту. Сказал, что вертолет совершил жесткую посадку. Связь после этого пропала. Спасатели работают", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поиски ведутся в сложных погодных условиях. Ранее МЧС сообщало, что в северных районах прогнозируется ухудшение погоды – сильный ветер, метель.

Информацию о том, что поиски продолжаются, подтвердил дежурный Братской поисково-спасательной базы, представители администрация города Братска и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет зарегистрирован в европейской части России.

"Модель относится к авиации общего пользования. Летел в поселок Чистый. Это отдаленный поселок Братского района. Цель перелета нам неизвестна", — сказал РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.