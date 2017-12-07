Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в последнем слове заявил, что стал жертвой "чудовищной и жестокой провокации", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Я категорически отвергаю обвинение. Против меня была совершена чудовищная жестокая провокация", — сказал он, патетически воскликнув, что он не знает, как дальше сложится его жизнь.

По словам Улюкаева, остаток жизни он готов "посвятить защите интересов простых людей".