Генералу МВД Гришину предъявили обвинение по трем эпизодам хищений

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Начальнику экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенанту Петру Гришину и его заместителю полковнику Олегу Мазуре предъявлено обвинение по трем эпизодам хищения бюджетных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Гришина, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), замначальника ЭКЦ МВД РФ Мазуры О. В., обвиняемого в совершении трех преступлений по аналогичной статье", — сказала Царева.

Она добавила, что следствие также просит арестовать третьего фигуранта дела — Сергея Нарутова. Ему также предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159).