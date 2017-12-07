В Москве погиб бездомный, греясь у горящего контейнера с мусором

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина сгорел ночью вместе с мусорными контейнерами на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного следственного управления Юлия Иванова.

"Ночью 6 декабря вблизи жилого дома по улице Константинова (близ метро "ВДНХ") в Москве произошло возгорание мусорных контейнеров. После ликвидации пожара было обнаружено тело неизвестного мужчины", — сказала собеседница.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что погибший был бездомным и грелся у горящего в контейнере мусора.

По данным следствия личность мужчины сейчас устанавливается, проводится проверка обстоятельств случившегося.