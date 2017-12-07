Прокурор назвал "страшным" жизненный путь Улюкаева

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Прокурор Павел Филипчук в Замоскворецком суде Москвы назвал "страшным" жизненный путь бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"Действительно страшно, когда человек с безупречной репутацией, имея все блага жизни, становится на такой путь, который приводит его к банальному взяточничеству", — сказал обвинитель.

Он также назвал "несостоятельной и комичной" версию произошедшего, которую представила защита. По мнению Филипчука, глава "Роснефти" Игорь Сечин не провоцировал Улюкаева на взятку.

"Чтобы считать взятку провокацией, необходимо, чтобы Сечин сам первый предложил ему деньги. Однако достоверно установлено, что Улюкаев первый выдвинул требование о получении взятки", — добавил он.

Прокурор также заверил, что оперативники не нарушали права экс-министра во время прослушки и следственного эксперимента.

Сегодня в суде продолжились прения сторон по делу. Как ожидается, суд выслушает еще одного адвоката Улюкаева, проведет реплики сторон, а затем подсудимый выступит с последним словом. После этого судья Лариса Семенова удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у Сечина два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей. Улюкаев виновным себя не считает, заявляя, что стал жертвой провокации.

Подробнее о деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>