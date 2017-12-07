В Иркутской области пропал вертолет

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вертолет "Еврокоптер АС-50" пропал в Братской районе Иркутской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, на борту находились два человека.

Позднее источник рассказал, что поисковая группа обнаружила вертолет на земле — машина находится "на ледовом поле" возле населенного пункта Чистый.

Во вторник в Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Robinson-44. Два человека погибли: пилот и пассажир — сотрудник "Черномортранснефти". Они проводили плановый полет по проверке нефтепровода. Обломки машины нашли у села Кианкиз Андроповского района. Вертолет принадлежал московской авиакомпании "Баркол".