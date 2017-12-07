КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. В Кемеровской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором ехали сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
В результате аварии пострадали 16 человек: оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса. Их доставили в Областную клиническую больницу имени Подгорбунского. Состояние пострадавших и степень тяжести травм уточняются.
На месте ДТП работали шесть бригад скорой помощи.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии и степень вины каждого из ее участников. После проверки будет принято процессуальное решение.
В кузбасском управлении ГИБДД сообщили, что за 2017 год пресекли почти четыре тысячи нарушений, связанных с выездом на встречную полосу.