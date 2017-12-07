Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Кузбассе выросло до 16

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. В Кемеровской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором ехали сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Hyundai Solaris и микроавтобус ГАЗ столкнулись сегодня утром на 21-м километре автодороги Кемерово — Елыкаево — Старочервово. По предварительным данным, непосредственно перед ДТП легковушка выехала на встречную полосу.

В результате аварии пострадали 16 человек: оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса. Их доставили в Областную клиническую больницу имени Подгорбунского. Состояние пострадавших и степень тяжести травм уточняются.

На месте ДТП работали шесть бригад скорой помощи.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии и степень вины каждого из ее участников. После проверки будет принято процессуальное решение.

В кузбасском управлении ГИБДД сообщили, что за 2017 год пресекли почти четыре тысячи нарушений, связанных с выездом на встречную полосу.