В Москве продолжатся прения по делу экс-министра Улюкаева

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы в четверг продолжит прения сторон по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщили РИА Новости в суде.

Как ожидается, суд выслушает еще одного адвоката Улюкаева, проведет реплики сторон, а затем подсудимый выступит с последним словом. После этого судья Лариса Семенова удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".