Москалькова попросила СК возбудить дело о преследовании геев в Чечне

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после отказа следствия возбудить уголовное дело по заявлениям омича Максима Лапунова о насилии над геями в чеченских тюрьмах.
Она уточнила, что на приеме Лапунов не сообщил ей о каких-либо пытках в чеченской закрытой тюрьме, а говорил о факте незаконного удержания в отделе полиции Чечни.
Ранее житель Омска Максим Лапунов заявил, что был свидетелем применения насилия в чеченской тюрьме по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Москалькова отмечала, что следствие недостаточно активно занимается проверкой этого заявления.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе приема в Кремле заверил президента Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.
Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.