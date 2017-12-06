МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" открывает временно закрытую из-за инцидента с самолетом латвийской авиакомпании airBaltic взлетно-посадочную полосу и переходит на работу с двумя ВПП, сообщила воздушная гавань.

"Самолет авиакомпании airBaltic рейс BT 428 Рига-Москва совершил плановую посадку в аэропорту назначения в 15.13 мск. После посадки при рулении со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку воздушное судно выкатилось на грунтовую часть летного поля. В аэропорту "Шереметьево" был оперативно обеспечен предусмотренный комплекс работ по эвакуации воздушного судна с летного поля", — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушное судно перемещено на место стоянки, отметили в "Шереметьево".

"Причины события будут установлены специальной комиссией. Аэропорт "Шереметьево" открывает временно закрытую взлетно-посадочную полосу и переходит на работу с двумя ВПП", — сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Экипаж и пассажиры высажены с борта и доставлены в терминал "Е". Багаж выгружен и перемещен для выдачи пассажирам.