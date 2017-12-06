МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главе Экспертно-криминалистического центра МВД Петру Гришину и его заместителю Олегу Мазуру предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, сообщается на сайте СК РФ.

"Предъявлено обвинение начальнику Экспертно-криминалистического центра МВД России Петру Гришину, его заместителю Олегу Мазуру, а также предпринимателю Сергею Нарутову. Им инкриминируется три эпизода хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в хищениях при закупке в МВД криминалистического оборудования. Против них возбуждено дело по трем эпизодам хищения при закупке в МВД России криминалистического оборудования. Сообщалось, что к уголовной ответственности привлекаются Гришин и Мазур, которые, по версии следствия, обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.