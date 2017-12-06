В выкатившемся за пределы ВПП Шереметьево самолете был латвийский министр

Экстренные службы у самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево

Экстренные службы у самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр транспорта Латвии был на борту самолета авиакомпании AirBaltic, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Я внимательно слежу, тем более на борту этого самолета прилетает сюда, на "Транспортную неделю", мой коллега — министр транспорта Латвии, поэтому сейчас аэропортовые службы активно работают над решением этой ситуации и восстановлением эксплуатации ВПП", — заявил Соколов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя".

Министерство транспорта Латвии сейчас возглавляет Улдис Аугулис.

В среду самолет латвийской авиакомпании AirBaltic рейсом из Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила авиакомпания в Twitter.