В выкатившемся за пределы ВПП Шереметьево самолете был латвийский министр

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр транспорта Латвии был на борту самолета авиакомпании AirBaltic, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.
Министерство транспорта Латвии сейчас возглавляет Улдис Аугулис.
В среду самолет латвийской авиакомпании AirBaltic рейсом из Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила авиакомпания в Twitter.