Обвиняемый в гибели пешехода в центре Москвы предстанет перед судом

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Обвиняемый в гибели пешехода в Москве в конце 2016 года Александр Ломов предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В Москве на Бауманской улице 13 декабря 2016 года водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода. Ломов был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В августе Ломов был экстрадирован из Германии в РФ.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Московской области… В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится на сайте.

Ранее сообщалось о том, что Ломов был экстрадирован из Германии в Россию и ему было предъявлено очное обвинение.