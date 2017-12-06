Транспортная прокуратура начала проверку инцидента в Шереметьево

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет проверку по инциденту с самолетом авиакомпании AirBaltic, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

В среду самолет латвийской авиакомпании AirBaltic рейсом из Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила авиакомпания в Twitter.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры к привлечению виновных лиц к ответственности, уточнили в ведомстве.

Авиакомпания, в свою очередь, сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были доставлены к терминалу. Отмечается, что видимых повреждений у самолета нет.