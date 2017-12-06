Защита обжаловала приговор сотрудникам ФСБ по делу о мошенничестве

МОСКВА, 6 дек— РИА Новости. Защита обжаловала приговор по делу бывшего и действующего сотрудников ФСБ по Москве и Московский области Влада Новикова и Карена Краюхина, обвиняемых по делу о мошенничестве в крупном размере в отношении юриста турецкой строительной фирмы, сообщил РИА Новости адвокат Дагир Хасавов.

Московский гарнизонный военный суд 1 декабря приговорил к 4,5 и 5 годам колонии общего режима Новикова и Краюхина.

"Сегодня я подал краткую жалобу на приговор Новикову", — сказал Хасавов. В своей жалобе защитник просит отменить приговор.

Приговор не вступит в законную силу в отношении второго человека, пока не будет рассмотрена апелляция защиты первого.

После того, как на компанию Esta Construction за работу строителей-нелегалов было заведено административное производство на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы Валерьян Кочергин, по данным следствия, обратился к Новикову и Краюхину, с которыми находился в приятельских отношениях, чтобы значительно снизить сумму штрафа. Юрист попросил за вознаграждение в 5 миллионов рублей решить вопрос с переводом ответственности с юридического лица на должностное — это позволило бы турецкой фирме существенно снизить сумму штрафа, считают следователи.

Новиков и Краюхин были задержаны оперативниками УСБ ФСБ в сентябре 2016 года. По словам Кочергина, он лично передал майору Краюхину взятку 5 миллионов рублей возле здания УФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Оба фигуранта вину отрицают. Защита Краюхина утверждает, что потерпевший оговорил майора. Новиков заявил, что "взятка — это провокация юриста турецкой компании Кочергина".

Согласно информации на сайте компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Esta Construction специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения "под ключ": стадионов, аэропортов, торговых центров, гостиниц, больниц.