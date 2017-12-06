Самолет выкатился за пределы ВПП в Шереметьево

Экстренные службы у самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево

Экстренные службы у самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Всех пассажиров вывели из самолета, они уже получили багаж.

Рейс выполняла латвийская авиакомпания AirBaltic.

Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 4:24 PST

Один из источников уточнил, что борт выкатился за пределы ВПП на десять метров. Воздушное судно технически исправно.

AirBaltic позднее объяснила в Twitter, что инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы. Самолет направлялся в Москву из Риги.

До 18:00 в Шереметьево будет работать только одна ВПП. "Аэрофлот" сообщил, что в связи с этим скорректирует расписание своих рейсов.

AirBaltic — латвийская национальная авиакомпания, совершающая пассажирские и грузовые перевозки. Основана в 1995 году, штаб-квартира расположена в Риге. Флот насчитывает 30 самолетов, среди них Bombardier CS300, Boeing 737 и Bombardier Q400Next Gen.