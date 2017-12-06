МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Всех пассажиров вывели из самолета, они уже получили багаж.
Рейс выполняла латвийская авиакомпания AirBaltic.
AirBaltic позднее объяснила в Twitter, что инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы. Самолет направлялся в Москву из Риги.
До 18:00 в Шереметьево будет работать только одна ВПП. "Аэрофлот" сообщил, что в связи с этим скорректирует расписание своих рейсов.
AirBaltic — латвийская национальная авиакомпания, совершающая пассажирские и грузовые перевозки. Основана в 1995 году, штаб-квартира расположена в Риге. Флот насчитывает 30 самолетов, среди них Bombardier CS300, Boeing 737 и Bombardier Q400Next Gen.