Минздрав разберется с ситуацией на Урале, где скорая не приехала к пациенту

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала жестким образом разобраться с ситуацией в Свердловской области, где пациенту отказали в услугах скорой помощи и он сам вынужден был добираться в больницу, где и скончался.

Один из депутатов спросил министра в ходе правительственного часа в Госдуме РФ о работе скорой помощи, он рассказал, что в Свердловской области пациент не получил медпомощь, к нему не приехала бригада скорой, и он был вынужден сам добираться в больницу, и в итоге умер под лестницей в медучреждении.

"Обещаю вам самым жестким образом с этой ситуацией разобраться. И присутствует Михаил Альбертович (Мурашко – глава Росздравнадзора), считайте, что я даю поручение разобраться, мы вам доложим", — заявила Скворцова.