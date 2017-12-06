Житель Красноярска сознался, что убил и расчленил двух человек из ревности

КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве двух человек под Красноярском, по его словам, мотивом преступления стала ревность, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Дегидь.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержан подозреваемый — это житель Красноярска. Он сознался в содеянном и пояснил, что мотивом послужила ревность к женщине", — сказала Дегидь.
По ее словам, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства.