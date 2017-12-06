Мосгорсуд оставил под арестом имущество Серебренникова

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест имущества режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда Москвы о наложении обеспечительных мер оставить без изменения", — огласила решение судья. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Тимофея Гриднева.

Арестованы квартира, автомобиль и деньги: более 60 тысяч евро и 360 тысяч рублей на счетах и свыше 4 тысяч долларов наличными.

Таким образом, под арестом остались автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска, квартира в Берлине площадью 113 квадратных метров и стоимостью эквивалентной 20 миллионов рублей, а также денежные средства.

"Он не может работать, следователь отказался отпускать его доделывать проекты, а это единственное средство существования. Он не может покупать одежду и еду, пользоваться услугами платной медицины, ухаживать за пожилыми родителями, нанять сиделку матери, которая страдает болезнью Альцгеймера с тяжелыми двигательными ограничениями", — сказал адвокат Дмитрий Харитонов.

По его словам, обеспечительные меры чрезмерны, ведь максимальный штраф, который грозит режиссеру — 1 миллион рублей. Потерпевшим по делу признано Министерство культуры, но оно пока не предъявило гражданский иск.

"Зачем накладывать арест на автомобиль? Под домашним арестом он все равно не может пользоваться автомобилем, к тому же у него даже нет водительских прав", — пояснил Харитонов.

Следователь, в свою очередь, возразила, что официально опекуном своих родителей Серебренников не является, поэтому состояние их здоровья не может быть доводом в этом разбирательстве. "А автомобиль является средством передвижения повышенной опасности, его использование может привести к его утрате", — сказала представитель СК.