Мосгорсуд арестовал рояль в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Суд в рамках дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии", наложил арест на рояль, стоящий в "Гоголь-центре", заявил в Мосгорсуде адвокат Дмитрий Харитонов.
"В рамках дела наложен арест на рояль, он стоит в "Гоголь-центре" и используется во время спектакля. Теперь на нем запрещено играть", — сказал адвокат.
Мосгорсуд в среду рассматривает жалобу на арест имущества Серебренникова. Арест на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль наложил Басманный суд Москвы, адвокат оспорил это решение.
Всего арестованы денежные средства, находящиеся на счетах, в сумме более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро; наличными — более 4 тысяч долларов. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого Юрия Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также на золотые изделия.
Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.