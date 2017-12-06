Мосгорсуд арестовал рояль в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Суд в рамках дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии", наложил арест на рояль, стоящий в "Гоголь-центре", заявил в Мосгорсуде адвокат Дмитрий Харитонов.

"В рамках дела наложен арест на рояль, он стоит в "Гоголь-центре" и используется во время спектакля. Теперь на нем запрещено играть", — сказал адвокат.

Мосгорсуд в среду рассматривает жалобу на арест имущества Серебренникова. Арест на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль наложил Басманный суд Москвы, адвокат оспорил это решение.

Всего арестованы денежные средства, находящиеся на счетах, в сумме более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро; наличными — более 4 тысяч долларов. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого Юрия Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также на золотые изделия.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.