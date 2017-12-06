Стала известна предварительная причина пожара в колонии "Белый лебедь"

УФА, 6 дек — РИА Новости. Предварительной причиной пожара в колонии строгого режима в пермском Соликамске стало замыкание электропроводки, ИК-1 работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов.
"По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки на крыше. Сейчас специальная комиссия выясняет причины возгорания и ущерб. Повредилась крыша здания, само трехэтажное здание не пострадало, колония работает в штатном режиме", — пояснил агентству Волегов.
Он отметил, что во время пожара попыток побега среди заключенных не было.