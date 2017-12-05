Жертв и пострадавших при пожаре в исправительной колонии под Пермью нет

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ФСИН сообщает, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших при пожаре в исправительной колонии в Пермском крае нет.

"По предварительным данным, крыша административного здания загорелась в ИК-1 ГУФСИН по Пермскому краю, идёт тушение. Жертв и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства в пресс-бюро ведомства.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что причинами крупного пожара в колонии "Белый лебедь" в Пермском крае, по предварительным данным, считаются поджог и неисправность электрооборудования. По его словам, на территории горит трехэтажное кирпичное здание штаба размером 30 на 60 метров.

Исправительная колония ГУФСИН РФ "Белый лебедь" находится в Соликамске по адресу: Карналитовая улица, 98.