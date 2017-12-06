Источник назвал возможную причину крушения вертолета на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 6 дек — РИА Новости, Маргарита Савельева. Крушения вертолета Robinson в Ставропольском крае могло произойти из-за сильного тумана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Во вторник вертолет Robinson-44 потерпел крушение при проведении планового полета по проверке нефтепровода, два человека погибли: 52-летний командир судна и 49-летний пассажир — сотрудник "Черномортранснефти". По словам представителя ГУМЧС по Ставропольскому краю, обломки машины найдены около населенного пункта Кианкиз Андроповского района. Вертолет принадлежал московской авиакомпании "Баркол".

"Вероятнее всего причина крушения — погодные условия, был очень сильный туман", — сказал собеседник агентства.