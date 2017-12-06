Источник сообщил о задержании замглавы управления ФАС по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Заместитель руководителя управления ФАС по Крыму и Севастополю Вячеслав Токарев, курировавший работу ведомства в городе, был задержан накануне сотрудниками ФСБ совместно с полицией, он подозревается в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
18.1%Большими реальными сроками
30.7%Крупными штрафами и конфискацией имущества
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23.6%Разве что высшая мера поможет
24.3%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Вячеслав Токарев был задержан в Севастополе, он подозревается в получении взятки", — сообщил источник.
Задержание сотрудника управления ФАС проводили совместно полицейские и сотрудники управления ФСБ по республике Крым и городу Севастополю.
На данный момент официальным комментарием Следственного комитета РИА Новости не располагает.
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