Источник сообщил о задержании замглавы управления ФАС по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Заместитель руководителя управления ФАС по Крыму и Севастополю Вячеслав Токарев, курировавший работу ведомства в городе, был задержан накануне сотрудниками ФСБ совместно с полицией, он подозревается в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.6% Разве что высшая мера поможет

24.3% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Вячеслав Токарев был задержан в Севастополе, он подозревается в получении взятки", — сообщил источник.

Задержание сотрудника управления ФАС проводили совместно полицейские и сотрудники управления ФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

На данный момент официальным комментарием Следственного комитета РИА Новости не располагает.

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