Жителя Подмосковья задержали за "минирование" ЦДМ на Лубянке

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (367)

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Житель Подмосковья задержан за ложное сообщение о "минировании" Центрального детского магазина на улице Лубянка в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

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"В 5 утра вчера сотрудниками полиции в Наро-Фоминске задержан мужчина 1968 года рождения, который изобличен в заведомо ложном сообщении об акте терроризма", — сказал собеседник агентства.

С мужчины взята подписка о невыезде. Возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.